В Белгороде маршрутный автобус сбил на пешеходном переходе двух женщин

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В понедельник, 28 февраля, около 12 часов 15 минут в Белгороде произошло ДТП с участием маршрутки. По предварительным данным, водитель 1979 года рождения, управляя автобусом «ЛиАЗ», двигающимся по маршруту «223-а», при повороте с улицы Вокзальной на Преображенскую сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух женщин. Их, а также упавшую во время аварии пассажирку маршрутки доставили в больницу.

- Сведения о пострадавших уточняются. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выясняются причины наезда, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.