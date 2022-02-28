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Общество28 февраля 2022 10:20

В Белгороде маршрутный автобус сбил на пешеходном переходе двух женщин

По предварительной информации, пострадала также упавшая во время аварии пассажирка «ЛиАЗа»
Анастасия Лемешко
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В понедельник, 28 февраля, около 12 часов 15 минут в Белгороде произошло ДТП с участием маршрутки. По предварительным данным, водитель 1979 года рождения, управляя автобусом «ЛиАЗ», двигающимся по маршруту «223-а», при повороте с улицы Вокзальной на Преображенскую сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух женщин. Их, а также упавшую во время аварии пассажирку маршрутки доставили в больницу.

- Сведения о пострадавших уточняются. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выясняются причины наезда, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.