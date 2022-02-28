Зеркальный кредит и корзина раков - в сети мошенников за выходные попали восемь белгородцев

За сутки в Белгородской области жертвами киберпреступников стали восемь белгородцев. Среди них жительница Старого Оскола. Женщина заказала через интернет корзину раков и перечислила лже-продавцу 6500 рублей. Свою покупку она так и не получила.

Шестидесятилетняя жительница Белгородского района попалась на удочку лже-банкиров. Они сообщили, что на нее кто-то пытается оформить кредит и под предлогом предотвращения незаконной операции убедили установить на телефон приложение для удаленного доступа, а также произвести ряд манипуляций в личном кабинете. После этого на счет белгородки поступило больше 800 тысяч рублей. Все их она по указанию мошенников перевела на якобы безопасный зеркальный счет.

В УМВД региона сообщили, что по фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. При поступлении звонков якобы из банка с требованием провести какие-либо манипуляции в личном кабинете или перевести деньги на незнакомый счет жителей региона просят прервать разговор. Даже если вас просят сохранять конфиденциальность, для проверки информации обратитесь в банк или в полицию самостоятельно.

Тем, кто привык заказывать товар через интернет, советуют пользоваться только услугами проверенных продавцов и интернет-магазинов. При совершении таких сделок не сообщайте цифры, напечатанные на обратной стороне карты, и поступающие в смс-сообщениях пароли. Не торопитесь переводить предоплату. Воспользуйтесь наложенные платежом или услугой «безопасная сделка», позволяющей сохранить деньги до момента получения товара и подтверждения его соответствия.