Белгород
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье28 февраля 2022 9:20

Свыше 116 тысяч белгородцев заболели коронавирусом

Суточный показатель тех, кто сдал положительный тест на ковид, уменьшился на 42 человека
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас из 1840-ти госпитализированных 54 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 1840-ти госпитализированных 54 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки еще 651 житель региона заболел ковидом.

Напомним, что днем ранее положительный тест сдали 693 человека.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 116529 человек.

Сейчас из 1840-ти госпитализированных 54 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 57 человек меньше.