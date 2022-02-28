Свыше 116 тысяч белгородцев заболели коронавирусом

Сейчас из 1840-ти госпитализированных 54 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки еще 651 житель региона заболел ковидом.

Напомним, что днем ранее положительный тест сдали 693 человека.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 116529 человек.

Сейчас из 1840-ти госпитализированных 54 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 57 человек меньше.