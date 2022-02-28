Белгород
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 февраля 2022 8:02

В Старом Осколе «Ниссан» наехал на бордюр и врезался в столб

Водитель иномарки получил травмы
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В воскресенье, 27 февраля, в Старом Осколе около половины второго ночи на улице Ленина произошло ДТП. По предварительным данным, 55-летний водитель «Ниссана Максима» не учел дорожные и метеорологические условия, наехал на бордюрный камень, а затем врезался в столб. Водитель иномарки получил травмы.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание участников дорожного движения на то, что температурные качели могут привести к образованию гололедицы. Водителей просят быть внимательнее за рулем, особенно утром и вечером. Автомобилистов призывают выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и боковой интервал.