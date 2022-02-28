На Белгородчине выбрали «Ученика года»

Полина Мордовская. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Для участия в конкурсе школьники Белгородской области представили портфолио, подготовили мастер-класс и инфографику на тему «Герой нашего времени». В финале ребята презентовали себя и свою команду, показали ораторское мастерство и оригинальность решения проблемы в конкурсных заданиях «Я – лидер» и «Интеллектуальный поединок».

По итогам конкурса победительницей стала ученица Центра образования №15 Белгорода Полина Мордовская. Второе место заняла Яна Черкашина из Пролетарской СОШ №1. Третье место поделили Анна Пашенко из Бирюченской СОШ и ученик СОШ №24 с углубленным изучением отдельных предметов Старого Оскола Владислав Шуваев.

Победители и призеры награждены дипломами министерства образования Белгородской области и ценными призами.