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Общество28 февраля 2022 7:24

На Белгородчине выбрали «Ученика года»

Финал регионального этапа конкурса прошел в дистанционном формате
Алексей СЕРГУНИН
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Полина Мордовская.

Полина Мордовская.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Для участия в конкурсе школьники Белгородской области представили портфолио, подготовили мастер-класс и инфографику на тему «Герой нашего времени». В финале ребята презентовали себя и свою команду, показали ораторское мастерство и оригинальность решения проблемы в конкурсных заданиях «Я – лидер» и «Интеллектуальный поединок».

По итогам конкурса победительницей стала ученица Центра образования №15 Белгорода Полина Мордовская. Второе место заняла Яна Черкашина из Пролетарской СОШ №1. Третье место поделили Анна Пашенко из Бирюченской СОШ и ученик СОШ №24 с углубленным изучением отдельных предметов Старого Оскола Владислав Шуваев.

Победители и призеры награждены дипломами министерства образования Белгородской области и ценными призами.