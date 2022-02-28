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Общество28 февраля 2022 6:27

Белгородец, пытаясь запутать полицию, снял деньги с похищенной карты в соседнем регионе

Из семидесяти тысяч злоумышленник успел потратить только пятнадцать
Анастасия Лемешко
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На днях с заявлением о краже денег с карты в полицию обратился 35-летний житель города Алексеевки. Оперативники вскоре вычислили подозреваемого. Им оказался 37-летний мужчина с криминальным прошлым.

По предварительным данным, он помогал заявителю с ремонтом магазина. С разрешения работодателя мужчина пользовался его банковской картой для покупки необходимых материалов, а после окончания работ похитил ее. Стараясь запутать следы, он отправился в соседний регион, где снял 70 тысяч рублей. Потратить мужчина успел только пятнадцать тысяч. Остальное изъяли правоохранители.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что возбуждено уголовное дело о краже денег с банковского счета. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до шести лет.