За сутки 693 белгородца заболели коронавирусом

Сейчас из 1783-х госпитализированных 55 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четверо пациентов с подтвержденным COVID-19. Это жительницы Старого Оскола 1926 и 1949 годов рождения, жительница Губкина 1927 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся житель Белгорода 1952 года рождения, проходивший лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 693 пациента заболели, а выздоровели – 348.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 115878 человек, выздоровели – 90813, умерли – 2028.

Сейчас из 1783-х госпитализированных 55 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.