Последняя суббота зимы на Белгородчине будет снежной

Ветер северный, ночью от четырех до девяти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 26 февраля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами туман, гололедица.

Ветер северный, ночью от четырех до девяти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от четырех градусов мороза до одного градуса тепла, днем – от ноля до плюс пяти градусов. В Белгороде ночью от ноля до двух градусов мороза, днем – от плюс одного до плюс трех градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям и гостям региона, что требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации электрического оборудования, соблюдение которых позволит вам максимально обезопасить себя от возникновения пожара. Выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.