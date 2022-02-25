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Общество25 февраля 2022 14:01

Три депутата Госдумы РФ от Белгородской области попали в санкционный список Евросоюза

Наталия Полуянова призналась, что гордиться подобным выбором старосветской структуры
Алексей СЕРГУНИН
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Наталия Полуянова. Фото со страницы Наталии Полуяновой в инстаграм.

Наталия Полуянова. Фото со страницы Наталии Полуяновой в инстаграм.

В санкционном списке Евросоюза оказались три депутата Госдумы РФ от Белгородской области -единороссы Наталия Полуянова, Валерий Скруг и Андрей Скоч. Про реакцию Скоча и Скруга ничего неизвестно, а вот Полуянова уже поделилась эмоциями.

«Этим надо гордиться. Поддержка страны и ее жителей того стоит», - написала народная избранница в инстаграме.

Скриншот со страницы Наталии Полуяновой в инстаграм.

Скриншот со страницы Наталии Полуяновой в инстаграм.

Отметим, что в этот перечень попали политики, которые выступили за признание суверенитета ДНР и ЛНР.