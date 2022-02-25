Почти тысяча рабочих убирают Белгород от снега

По прогнозам синоптиков снежная погода продолжится и завтра. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Еще вчера в Белгороде была весна, а сегодня город снова накрыло снегом

Бороться с непогодой вышли 946 человек и 74 единицы техники Белгорблагоустройства и управляющих компаний. Для работы подготовлено 5,5 тонн пескосоляной смеси.

По прогнозам синоптиков снежная погода продолжится и завтра. Ночью и днем 26 февраля ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами - туман и гололедица.

Коммунальные службы просят горожан не оставлять машины в неположенном месте и не препятствовать работе техники.