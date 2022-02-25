Белгородский «Салют» крупно победил на сборе в Кисловодске

28 февраля белгородцы проведут спарринг с нальчикским «Спартаком». Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Сегодня в Кисловодске белгородский «Салют» провел товарищеский матч с орехово-зуевским «Знаменем Труда». После трех кряду ничьих наши парни смогли отвести душу, добившись убедительной победы – 6:1.

По дублю оформили Петровский (34-я, 64-я), Васюков (73-я, 81-я), по разу подмосковный клуб огорчили Канищев (17-я) и Жилмостных (75-я). «Знамя Труда» смогли размочить лишь на 89-й минуте (Юрьев).

Состав «Салюта» в первом тайме: Ковалев, Викторов, Крикуненко, Мастеров, Каленкович, Суриков, Канищев, Петровский, Малахов, Матвевнин, Дегтев. Во втором тайме вышли: Цыгулев, Киселев, Большунов, Жилмостных, Каленкович (Кузнецов), Корнеев, Васюков, Суриков (Сошников), Петровский, Матвевнин (Подзолков), Корольков.

Теперь 28 февраля белгородцы проведут спарринг с нальчикским «Спартаком».