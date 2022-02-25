Белгородец перечислил лже-сотрудникам банка больше четырех миллионов рублей

Белгородец обратился в полицию с заявлением о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина рассказал, что аферисты четыре дня звонили ему под видом сотрудников банка. Сначала они сообщили о якобы поданной заявке на замену номера в личном кабинете, а потом о будто бы зафиксированной попытке оформления на 47-летнего белгородца кредита. Злоумышленники выпытали у мужчины данные банковской карты, а также поступивший в смс-сообщении код. Затем они убедили жителя региона взять «встречный кредит», объяснив, что тогда деньги не достанутся киберпреступникам, и перевести всю сумму на «безопасные счета». Поверив, аферистам, назвавшимся сотрудниками банка, мужчина выполнил их указания и лишился больше 4 миллионов 347 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция пытается установить злоумышленников.

В пресс-службе УМВД области напомнили, что аферисты также могут представиться сотрудниками правоохранительных органов и звонить с подменных номеров, имитирующих телефоны официальных учреждений. Кроме того, они просят сохранять конфиденциальность и не рассказывать даже родственникам о происходящем. Белгородцев просят не доверять незнакомцам. Если вам позвонили якобы из банка или правоохранительных органов и сообщили о зафиксированных попытках получить доступ к вашему счету или взять кредит на ваше имя, не паникуйте. Прервите разговор. Для проверки информации обратитесь в банк или полицию самостоятельно.