В Белгороде полицейские задержали подозреваемого в краже телефона у пассажирки маршрутки

С заявлением о пропаже телефона в полицию Белгорода обратилась 19-летняя девушка. Она сообщила, что у нее украли мобильник стоимостью около одиннадцати тысяч рублей.

Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался 34-летний житель пригорода.

По предварительным данным, мужчина ехал вместе с девушкой в автобусе. Заметив, что у стоящей у выхода пассажирки из кармана торчит телефон, он воспользовался ситуацией. На остановке он со спины подошел к девушке, вытащил мобильник и скрылся. Похищенное злоумышленник позже продал, а вырученные деньги потратил.

В пресс-службе УМВД региона рассказали, что по этому факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.