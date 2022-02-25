Под Белгородом начинающий водитель врезался в столб

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В четверг, 24 февраля, около десяти вечера в Белгородском районе на трассе «Разумное – Севрюково – Новосадовый» произошло ДТП. Как сообщает полиция, по предварительным данным, 23-летний водитель «Тойоты» вел автомобиль со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением, а также не учел дорожные и метеорологические условия. В результате парень не справился с управлением и врезался в столб.

- Стаж у водителя менее месяца. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира. Травмы получили 21-летний молодой человек и 23-летняя девушка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.