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Общество25 февраля 2022 7:40

Под Белгородом начинающий водитель врезался в столб

Пострадали два человека
Анастасия Лемешко
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В четверг, 24 февраля, около десяти вечера в Белгородском районе на трассе «Разумное – Севрюково – Новосадовый» произошло ДТП. Как сообщает полиция, по предварительным данным, 23-летний водитель «Тойоты» вел автомобиль со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением, а также не учел дорожные и метеорологические условия. В результате парень не справился с управлением и врезался в столб.

- Стаж у водителя менее месяца. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира. Травмы получили 21-летний молодой человек и 23-летняя девушка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.