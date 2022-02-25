МХК «Белгород» во второй раз разгромил гостей из Брянска

Суммарный счет домашних матчей с "Брянском" - 15:2 в пользу белгородцев. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Минувшим вечером на «Оранжевом льду» МХК «Белгород» проводил повторный матч в рамках НМХЛ с ХК «Брянск». В первой встрече белгородцы оформили рекордную победу сезона (8:1), да и во второй до повторения этого результата им не хватило всего одного точного броска (7:1).

По разу гостей огорчили Максим Сизов (6-я, 1:0), Данила Сидоров (7-я, 2:0), Александр Агапкин (14-я, 3:0), Евгений Иванов (34-я, 4:0), Егор Домничев (47-я, 5:1), Алексей Рудаков (52-я, 6:1) и Илья Болдырев (55-я, 7:1).

После вчерашней игры «Белгород» занимает четвертое место в западной конференции с 52-мя очками в активе. Выше нас располагаются «Эко-Нива-Бобров» (67), «СКА-ГУОР Карелия» (59) и «Россошь» (53). В ТОП-5 также входит питерский «Динамо-Юниор» (43).

Теперь 3 – 4 марта белгородцы на «Оранжевом льду» примут курский «Сокол». Начало обеих встреч в 19:00.