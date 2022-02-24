29-летний белгородец по указке аферистов взял в кредит 1,3 млн рублей и отдал им деньги

Преступники заверили мужчину, что для аннулирования заявки на кредит необходимо самостоятельно оформить займ и перевести деньги на якобы безопасный счет. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За прошедшие сутки в Белгородской области зарегистрировано три факта дистанционных краж и мошенничеств. Сумма похищенных средств составила более одного миллиона 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Накануне с заявлением о мошенничестве в полицию Старого Оскола обратился 29-летний местный житель. Злоумышленники позвонили ему под видом сотрудников банка и сообщили о будто бы зафиксированной попытке оформления кредита на его имя. Преступники заверили мужчину, что для аннулирования заявки необходимо самостоятельно оформить займ и перевести деньги на якобы безопасный счет.

В итоге староосколец «подарил» мошенникам более одного миллиона 300 тысяч рублей. Практически все деньги он взял в кредит.

Сотрудники полиции обращают внимание на то, что мошенники, использующие такую схему, могут представиться не только сотрудниками банков, но и правоохранительных органов. В этом случае аферисты сообщают гражданину, что якобы проводится операция по разоблачению преступников, пытавшихся похитить деньги с его счета, поэтому необходимо сохранять конфиденциальность, не рассказывать о происходящем даже самым близким и строго следовать всем инструкциям.

Знайте, что мошенники при помощи специальной программы могут подменять номера, имитируя звонки из банка или правоохранительных ведомств. В этом случае вы увидите на экране мобильника номер, который дублирует телефоны, указанные на сайтах официальных учреждений. Если вам сообщили о якобы зафиксированных попытках неправомерного доступа к вашему счету или неправомерного оформления кредита на ваше имя, не паникуйте. Прервите разговор и обратитесь в банк или правоохранительные органы лично, либо позвоните по телефону, указанному на обратной стороне вашей банковской карты.