Белгородская спортсменка стала второй на первенстве ЦФО по кикбоксингу

Алексей Потеряхин и Мария Рыжова. Фото со страницы Алексея Потеряхина в VK.

24 февраля в Курске завершилось первенство Центрального федерального округа по кикбоксингу в разделе фулл-контакт, которое собрало 450 участников из 14-ти регионов РФ.

Белгородка Мария Рыжова в самой многочисленной весовой категории (44 кг, 2008-09 г.р.) в первом бою отправила в нокдаун и закончила бой досрочно со спортсменкой из Липецкой области. В полуфинале Мария уверенно разобралась с соперницей из Орловской области. В финале Мария в упорном бою уступила представительнице Владимирской области и завоевала серебряную медаль. В результате наша землячка отобралась на первенство России, которое пройдет с 25 по 30 апреля в Барнауле.

- Мария очень хорошо о себе заявила, - признался в интервью "КП" ее тренер Алексей Потеряхин. – Она только в этом году перешла в новую возрастную категорию 13 - 14 лет и начала выступать в ринговой дисциплине фулл-контакт. У нас все впереди. Будем работать!