25 февраля в Белгородской области ожидаются перепады температуры

Температура воздуха ночью от двух до семи градусов мороза, днем – от плюс одного до минус четырех градусов. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным белгородских синоптиков, 25 февраля на территории региона будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами гололедица.

Ветер восточный, ночью от четырех до девяти метров в секунду, днем – от шести до 11-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от двух до семи градусов мороза, днем – от плюс одного до минус четырех градусов.

В Белгороде ночью от минус трех до минус пяти градусов, днем – от ноля до двух градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям и гостям региона отапливать свое жилье, соблюдая правила пожарной безопасности.

Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и помнить, что во время дождя снижается видимость, дорога становится скользкой и управлять автомобилем сложнее. Cледует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112, единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.