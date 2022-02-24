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Спорт24 февраля 2022 13:00

В последний день трансферного окна белгородский «Салют» пополнили два футболиста

Клуб укрепился хавбеками Степаном Суриковым и Юрием Петровским
Алексей СЕРГУНИН
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Футболисты находятся в расположении команды и уже сыграли с «Легионом-Динамо».

Футболисты находятся в расположении команды и уже сыграли с «Легионом-Динамо».

Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

В заключительный день трансферного окна белгородский «Салют» заключил контракты с двумя игроками. Футболисты находятся в расположении команды и уже сыграли с «Легионом-Динамо».

Степан Суриков – воспитанник казанского «Рубина». В 2018-21 годах выступал в молодежном первенстве России. В текущем сезоне Степан дебютировал в РФПЛ.

Юрий Петровский – воспитанник тульского «Арсенала». Первую половину нынешнего сезона он провел в калининградской «Балтике-БФУ» (15 матчей). Также Юрий привлекался в состав главной команды, дебютировал в ФНЛ. Предыдущий сезон молодой полузащитник провел в «Твери».