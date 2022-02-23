За сутки в Белгородской области от коронавируса умерли четыре человека

По данным оперштаба на 23 февраля, в Белгородской области коронавирусом заболели еще 931 человек. Выздоровели 548. Умерли четверо. Это житель и жительница Старого Оскола 1940 и 1952 годов рождения, житель Губкина 1941 года рождения и житель Курской области 1980 года рождения.

Госпитализированы в настоящее время 1756 пациентов. Из них 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего за время пандемии в Белгородской области коронавирус выявили у 112742 человек. Выздоровели 88912. Умерли 2013.