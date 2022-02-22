Белгородский «Салют» в третьем спарринге кряду поделил очки

25 февраля белгородцы сыграют в Кисловодске с орехово-зуевским «Знаменем Труда». Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Сегодня в Кисловодске белгородский «Салют» провел товарищеский матч с махачкалинским «Легион-Динамо».

На 63-й минуте Муслуев вывел дагестанцев вперед, а на 72-й минуте Матвевнин установил окончательный счет на табло – 1:1.

Состав «Салюта»: Цыгулев, Викторов, Крикуненко, Мастеров, Каленкович, Суриков, Канищев, Жилмостных, Малахов, Корольков, Дегтев. Во втором тайме на замены выходили: Васюков, Матвевнин, Корнеев, Большунов, Петровский, Киселев, Сошников, Кузнецов, Киселев, Подзолков.

Это уже третий контрольный матч «Салюта» в этом календарном году. 11 февраля подопечные Виктора Навоченко в Шебекино поделили очки с «Металлург-Осколом» (1:1), а 19 февраля в Кисловодске разошлись миром с «Машук-КМВ» (1:1). И вот снова ничья со счетом 1:1.

Теперь 25 февраля белгородцы сыграют в Кисловодске с орехово-зуевским «Знаменем Труда».