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Спорт22 февраля 2022 17:59

Белгородский «Салют» в третьем спарринге кряду поделил очки

Команда Виктора Навоченко сыграла вничью с «Легион-Динамо»
Алексей СЕРГУНИН
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25 февраля белгородцы сыграют в Кисловодске с орехово-зуевским «Знаменем Труда».

25 февраля белгородцы сыграют в Кисловодске с орехово-зуевским «Знаменем Труда».

Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Сегодня в Кисловодске белгородский «Салют» провел товарищеский матч с махачкалинским «Легион-Динамо».

На 63-й минуте Муслуев вывел дагестанцев вперед, а на 72-й минуте Матвевнин установил окончательный счет на табло – 1:1.

Состав «Салюта»: Цыгулев, Викторов, Крикуненко, Мастеров, Каленкович, Суриков, Канищев, Жилмостных, Малахов, Корольков, Дегтев. Во втором тайме на замены выходили: Васюков, Матвевнин, Корнеев, Большунов, Петровский, Киселев, Сошников, Кузнецов, Киселев, Подзолков.

Это уже третий контрольный матч «Салюта» в этом календарном году. 11 февраля подопечные Виктора Навоченко в Шебекино поделили очки с «Металлург-Осколом» (1:1), а 19 февраля в Кисловодске разошлись миром с «Машук-КМВ» (1:1). И вот снова ничья со счетом 1:1.

Теперь 25 февраля белгородцы сыграют в Кисловодске с орехово-зуевским «Знаменем Труда».