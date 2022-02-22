Белгородца подозревают в краже ради погашения карточного долга

В шебекинский отдел полиции обратился 52-летний житель одного из сел. Он сообщил, что вор обчистил его автомобиль. Оперативникам удалось вычислить подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина.

По предварительным данным, злоумышленник проигрался в карты. Когда с него начали требовать долг, он решил разжиться чем-нибудь ценным. Отправившись на соседнюю улицу, мужчина обнаружил припаркованный у дома односельчанина автомобиль. Машина оказалась незапертой. Подозреваемый воспользовался ситуацией и вытащил из нее магнитолу, а также похитил запчасти. Затем он залез в багажник, нашел там ключ-баллоник и с его помощью снял колеса. Похищенное мужчина отнес к себе домой, надеясь продать, но его планам помешали полицейские.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что похищенное изъято. Фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.