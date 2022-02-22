В День защитника Отечества в Белгороде прогремит праздничный салют

День защитника Отечества Город воинской славы отметит праздничным салютом.

23 февраля в Белгороде состоится салют. Как сообщили в мэрии, праздничные залпы прогремят на музейной площади за диорамой. Запуск начнется в семь часов вечера и продлится около трех минут.

В связи с этим уже 22 февраля с 23 часов на улице Попова от улицы Победы до улицы Харьковской, на улице Харьковской от Попова до Супруновской и на проспекте Ватутина от улицы Победы до Костюкова ограничат остановку и стоянку транспорта. С 18 часов 50 минут и до окончания салюта эти участки закроют для движения.

Во время салюта будут перекрывать движение на нескольких улицах. фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

- Из за неблагоприятной эпидемиологической обстановки просим горожан не приходить на Соборную площадь и наблюдать за салютом из других точек, - сообщается на сайте администрации города.