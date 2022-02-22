Белгородца будут судить за убийство знакомого из винтовки и незаконный оборот оружия

Преступление произошло вечером 3 декабря в селе Киселево Белгородского района. По версии следствия, во время застолья у 53-летнего хозяина дома произошел конфликт с 34-летним гостем. Последним аргументом в споре стала винтовка. Хозяин выстрелил из нее оппоненту в голову, после чего раненого вывезли из дома и оставили на обочине дороги. Мужчину обнаружили случайные прохожие. Его доставили в больницу, где он впоследствии умер.

В пресс-службе Следственного комитета Белгородской области сообщили, что 53-летний фигурант обвиняется в убийстве и незаконном обороте оружия. Уголовное дело уже направлено для рассмотрения по существу в суд. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.