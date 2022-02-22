Еще одна жительница Белгородской области перевела лже-сотрудникам банка 725 тысяч рублей

За сутки еще четырнадцать жителей региона стали жертвами телефонных и интернет-аферистов. Всего киберпреступники похитили у белгородцев больше 2 миллиона 800 тысяч рублей. Основная часть этих денег – кредиты.

Жертвой одного из преступлений стала 40-летняя жительница поселка Ровеньки. Аферисты позвонили ей под видом сотрудников банка и сообщили о якобы зафиксированных попытках оформления кредита на ее имя.

- Для отмены незаконной операции лже-сотрудники финансового учреждения рекомендовали женщине самостоятельно получить займ, аргументировав это тем, что тогда преступники якобы не смогут завладеть суммой уже одобренной банком, а затем перевести деньги на будто бы «безопасный счет», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Поверив лже-банкирам, женщина взяла кредит, а также сняла с кредитной карты деньги и перечислила мошенникам 725 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению личностей злоумышленников.

Сотрудники полиции обращают внимание белгородцев на то, что аферисты, использующие такую схему, могут представиться не только сотрудниками банков, но и правоохранительных органов. В этом случае человеку сообщают о якобы проводимой операции по задержанию преступников, пытавшихся похитить у него деньги, просят следовать всем указаниям и держать все втайне от родных, сохраняя полную конфиденциальность. При этом мошенники зачастую с помощью специальной программы подменяют номера. Тогда на экране своего мобильника вы видите телефон, который совпадает с указанным на сайте официального учреждения. Это как раз тот случай, когда не стоит верить собственным ушам и глазам. Если вам позвонили и сообщили, что кто-то пытается получить доступ к вашему счету или оформить кредит на ваше имя, прервите разговор и обратитесь в банк или полицию самостоятельно.