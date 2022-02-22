«Открытие»: большинство россиян каждый год отмечает 23 февраля и 8 марта

По статистике, 8 марта отмечает больше наших соотечественников обоих полов, чем День защитника Отечества. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Более 60 % россиян ежегодно отмечает эти гендерные праздники. Однако есть и те - 6% мужчин и 3% женщин – кто считает, что устарели и их надо отменить. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

В топ подарков, которые хотели бы получить мужчины, вошли деньги, парфюм и часы. Далее идут модный гаджет и подарочный сертификат маркетплейса. Среди других вариантов - дорогой алкоголь, книги и даже … золотую печатку. Не нужны подарки лишь 16% мужчин, еще 2% уверены: главное - внимание.

При этом женщины чаще всего готовы дарить мужчинам парфюм, носки, платки и белье, а также деньги. А вот 12% вовсе не хотят ничего презентовать, еще 2% - прислушивается к желанию мужчины.

Женский топ подарков - цветы, деньги и парфюм. Далее в списке идут подарочный сертификат маркетплейса и модный гаджет. Среди других вариантов - ювелирные украшения, робот-пылесос и поездку на Мальдивы. Никаких подарков 8 марта не хотят лишь 4%.

Кстати, мужчины лучше соответствуют ожиданиям женщин: чаще всего они и выбирают указанный топ. Да и в целом мужчины готовы тратить на подарки больше денег, чем женщины – хотя большинство респондентов обоих полов планирует уложиться в 1-5 тысяч рублей.