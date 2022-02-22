Белгородцы могут получить COVID-сертификат по результатам теста на антитела к коронавирусной инфекции

Уровень антител не учитывается – достаточно их наличия. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В ходе очередного брифинга министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников напомнил, что теперь COVID-сертификат можно получить на основании положительного результата теста на антитела к коронавирусной инфекции.

Сдать его можно в любой лаборатории, аккредитованной Роспотребнадзором и интегрированной с единым порталом государственных услуг (ЕПГУ). Для выявления антител к COVID-19 анализируется венозная кровь пациента.

Если тест показывает, что антитела к коронавирусной инфекции есть, медицинское учреждение должно загрузить информацию о полученном результате на ЕПГУ. Уровень антител при этом не учитывается – достаточно их наличия. В течение трех календарных дней сертификат сформируется в личном кабинете гражданина на портале на двух языках – русском и английском.

Этот сертификат будет содержать графы со следующей информацией: дата проведения исследования на наличие антител, метод исследования, название производителя медицинского изделия, которое использовали для анализа, а также название организации, которая проводила тестирование. Срок действия данного сертификата – шесть месяцев с даты получения результатов теста на антитела.

Андрей Иконников также отметил, что в регионе за прошедшую неделю отмечено снижение числа обращений за медицинской помощью при заболеваниях ОРВИ и COVID-19 как среди детей – на 30 процентов, так и среди взрослых – на семь процентов.