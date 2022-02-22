Белгородские волейболисты переиграли гостей из Нижневартовска

Это уже седьмая победа белгородцев в текущем розыгрыше суперлиги. Фото с официального сайта ВК "Белогорье".

В очередном туре мужской волейбольной суперлиги «Белогорье» на своей площадке переиграло гостей из Нижневартовска – «Югра-Самотлор» (3:1, 27:25, 22:25, 25:17, 28:26).

Самыми результативными в составе хозяев стали Мохамед Аль Хачдади (21 очко), Павел Тетюхин (18) и Алексей Самойленко (11).

- «Самотлор» - очень грамотная, хорошо организованная команда, немножко авантюрная, - заявил после окончания встречи главный тренер «Белогорья» Борис Колчин. - Мы на равных сыграли в атаке, в приеме, чуть на блоке переиграли их, но ошиблись больше, чем соперник. Очень полезная игра, выстояли, не теряли теряли концентрацию до конца, и тот единственный эйс, который Стас Маслиев в концовке выполнил, он нам, конечно, помог переломить. Легких игр не будет. Только так, с кровью, придется вырывать каждую победу. Доволен результатом и бойцовскими качествами.

Это уже седьмая победа белгородцев в текущем розыгрыше суперлиги, и пятое – дома.

После 15-ти сыгранных матчей «Белогорье» занимает седьмое место с 25-ю очками в активе. В ТОП-5 входят «Зенит-Казань» (52), новосибирский «Локомотив» (40), московское «Динамо» (36), питерский «Зенит» (33) и «Динамо-ЛО» (29). Правда, все они провели на один - три матча больше, чем белгородцы. Напомним, что наши парни не играли почти месяц из-за коронавируса.

Следующий матч ВК «Белогорье» сыграет 25 февраля на «Белгород-Арене» с «Локомотивом». Начало встречи в 19:00.