В Белгороде при столкновении двух иномарок пострадал новорожденный малыш

ДТП произошло в понедельник, 21 февраля, в четвертом часу дня на улице Бурцева. По предварительным данным, 69-летняя женщина за рулем «Форд Куга», выезжая задним ходом с второстепенной дороги, не пропустила «Опель Вектра» под управлением 34-летнего водителя.

В аварии пострадал маленький пассажир. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, находившийся в «Опеле» на руках у матери трехнедельный мальчик получил травмы.

В региональной Госавтоинспекции водителям напоминают о важности использования специальных удерживающих устройств при перевозке детей. Они необходимы для пассажиров в возрасте до семи лет. Детей до года следует перевозить в автолюльках.