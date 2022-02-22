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Общество22 февраля 2022 7:00

В Белгороде при столкновении двух иномарок пострадал новорожденный малыш

По данным полиции, мальчик находился на руках у матери
Анастасия Лемешко
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ДТП произошло в понедельник, 21 февраля, в четвертом часу дня на улице Бурцева. По предварительным данным, 69-летняя женщина за рулем «Форд Куга», выезжая задним ходом с второстепенной дороги, не пропустила «Опель Вектра» под управлением 34-летнего водителя.

В аварии пострадал маленький пассажир. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, находившийся в «Опеле» на руках у матери трехнедельный мальчик получил травмы.

В региональной Госавтоинспекции водителям напоминают о важности использования специальных удерживающих устройств при перевозке детей. Они необходимы для пассажиров в возрасте до семи лет. Детей до года следует перевозить в автолюльках.