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Политика22 февраля 2022 6:43

Первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР приедет в Белгород 22 февраля в 11:55

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона
Алексей СЕРГУНИН
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Утро 20 февраля. Воронеж. Только что прибыл первый поезд с беженцами.

Утро 20 февраля. Воронеж. Только что прибыл первый поезд с беженцами.

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Сегодня, 22 февраля, в 11:55 в Белгород приедет первый поезд с вынужденными переселенцами из ЛНР и ДНР.

Пункты временного размещения жителей ЛНР и ДНР организуют на базе гостиниц в трех муниципалитетах: в Белгороде, Шебекинском городском округе и Корочанском районе. Беженцев будут доставлять сюда централизованно. После прибытия все пройдут ПЦР-тестирование и полное медицинское обследование.

В Белгороде начал работу пункт приема гуманитарной помощи. Волонтеры принимают детское питание, одежду, одеяла, подушки, полотенца, постельные принадлежности, предметы личной гигиены, а также воду и продукты с долгим сроком хранения: макароны, крупы, консервы и т.п.

Волонтерский штаб #МыВместе объявил о наборе добровольцев для помощи людям из ДНР и ЛНР. В обязанности входит: встречать на вокзалах детей, женщин и пенсионеров, работать в штабе, помогать в пунктах временного размещения. Ограничение по возрасту: 18 лет и старше. Ссылка для регистрации. На дополнительные вопросы ответят по номеру: 8 (4722) 25-73-60.