В Белгородской области ударивший полицейского безмасочник отправится в колонию

Инцидент произошел 12 ноября прошлого года в Валуйках. По данным следствия, наряд ППС проходил мимо магазина и заметил внутри нетрезвого мужчину без маски. Когда полицейские начали оформлять протокол, 32-летний местный житель повел себя агрессивно и с силой ударил одного из стражей порядка головой в лоб.

В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что валуйчанин признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Суд приговорил его к полутора годам колонии общего режима.