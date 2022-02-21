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Общество21 февраля 2022 15:06

В Белгородской области ударивший полицейского безмасочник отправится в колонию

Ему дали полтора года лишения свободы
Анастасия Лемешко
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Инцидент произошел 12 ноября прошлого года в Валуйках. По данным следствия, наряд ППС проходил мимо магазина и заметил внутри нетрезвого мужчину без маски. Когда полицейские начали оформлять протокол, 32-летний местный житель повел себя агрессивно и с силой ударил одного из стражей порядка головой в лоб.

В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что валуйчанин признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Суд приговорил его к полутора годам колонии общего режима.