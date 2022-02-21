Белгородец подозревается в присвоении автомобиля знакомой

С заявлением в полицию Белгорода обратилась 36-летняя местная жительница. Она сообщила, что доверила свой «Опель» знакомому, попросив его помочь с продажей авто. В итоге женщина осталась и без машины, и без денег.

По предварительным данным, злоумышленник продал доверенную ему иномарку. Однако вырученные деньги - больше 300 тысяч рублей - он оставил себе. На связь с хозяйкой машины подозреваемый больше не выходил.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждено уголовное дело. За присвоение чужой машины 33-летнему мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.