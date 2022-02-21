Белгородец по указке мошенников взял кредит на 1,7 млн рублей и отдал им деньги

Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил о якобы зафиксированной попытке несанкционированного оформления кредита на имя мужчины. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За прошедшие три дня в Белгородской области зарегистрировано 34 факта дистанционных краж и мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Общая сумма похищенных средств составила более девяти миллионов 700 тысяч рублей рублей.

Например, 18 февраля житель Белгорода 1966 года рождения сообщил в полицию, что аферисты выманили у него крупную сумму денег. Накануне ему позвонил неизвестный, он представился сотрудником банка и сообщил о якобы зафиксированной попытке несанкционированного оформления кредита на имя мужчины. Для отмены операции злоумышленник рекомендовал самостоятельно получить займ, объяснив белгородцу, что тогда злоумышленники не смогут получить деньги, и перевести всю сумму на безопасный счет.

Поверив лже-сотруднику банка, мужчина выполнил его указания, в итоге перечислив мошенникам более 1,7 миллионов рублей.

Сотрудники полиции призывают граждан не переводить деньги незнакомцам, кем бы они ни представились – сотрудниками банков или правоохранительных органов. Злоумышленники, использующие такую схему, как правило, просят потерпевших сохранять конфиденциальность и не рассказывать о происходящем даже самым близким. Если вам сообщили о якобы зафиксированных попытках неправомерного доступа к вашему счету, обратитесь в банк или правоохранительные органы лично, либо позвоните по телефону, указанному на обратной стороне вашей банковской карты.