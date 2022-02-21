МХК «Белгород» впервые в сезоне проиграл в четырех матчах кряду

23 и 24 февраля белгородцы на «Оранжевом льду» встретятся с ХК «Брянск». Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Выезд по маршруту Бобров – Россошь в рамках НМХЛ не принес белгородскому МХК положительных эмоций. Проиграв «Эко-Ниве» 2:4 и 1:4, парни Андрея Романова дважды слили воду в противостоянии с фарм-клубом воронежского «Бурана». И оба раза - со счетом 2:3.

Накануне не повлиявшими на исход встречи бросками у белгородцев отметились Максим Ащеулов (18-я, 1:1) и Егор Домничев (32-я, 2:2).

После вчерашней игры «Белгород» занимает четвертое место в западной конференции с 48-ю очками в активе. Выше нас располагаются «Эко-Нива-Бобров» (64), «СКА-ГУОР Карелия» (57) и «Россошь» (53). В ТОП-5 также входит питерский «Динамо-Юниор» (43).

Теперь 23 и 24 февраля белгородцы на «Оранжевом льду» встретятся с ХК «Брянск» (шестое место, 39 очков). Первая встреча начнется в 13:00, вторая – в 19:00.