В Белгороде в столкновении «Лады» и «Фольксвагена» пострадала женщина

При повороте налево мужчина не предоставил преимущество в движении, столкнувшись с автомобилем «Фольксваген Бора». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По предварительным данным, вчера, 20 февраля, около 21:35 46-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», двигался по ул. Князя Трубецкого. При повороте налево мужчина не предоставил преимущество в движении, столкнувшись с автомобилем «Фольксваген Бора» под управлением 25-летнего водителя.

В результате ДТП 32-летняя пассажирка автомобиля «Лада Приора» получила телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.