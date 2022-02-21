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Происшествия21 февраля 2022 9:03

В Белгороде в столкновении «Лады» и «Фольксвагена» пострадала женщина

ДТП произошло на ул. Князя Трубецкого
Алексей СЕРГУНИН
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При повороте налево мужчина не предоставил преимущество в движении, столкнувшись с автомобилем «Фольксваген Бора».

При повороте налево мужчина не предоставил преимущество в движении, столкнувшись с автомобилем «Фольксваген Бора».

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По предварительным данным, вчера, 20 февраля, около 21:35 46-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», двигался по ул. Князя Трубецкого. При повороте налево мужчина не предоставил преимущество в движении, столкнувшись с автомобилем «Фольксваген Бора» под управлением 25-летнего водителя.

В результате ДТП 32-летняя пассажирка автомобиля «Лада Приора» получила телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.