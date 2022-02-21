Губернатор Белгородской области поручил расследовать все жалобы на трудности дистанционным оформлением больничных

На оперативном совещании при губернаторе Белгородской области обсудили ситуацию с ликвидацией очередей в поликлиниках и длительного ожидания врача на дом. Сообщается, что с 29 января количество амбулаторных пациентов выросло в два с половиной раза. Число обращений в поликлиники – больше чем в четыре раза. Количество вызовов на дом – в три с лишним раза.

Число бригад неотложной помощи в регионе увеличили с 98 до 219. Количество пациентов, обеспеченных лекарствами на дому, возросло с 7 270 до 35 841.

- Медицинским бригадам, которые посещают пациентов, дополнительно предоставили муниципальный транспорт и автомобили из гаража правительства Белгородской области, привлечены автомобили такси – всего 73 единицы, - сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Отмечается, что количество людей, закрывших больничные дистанционно, выросло с 641 до 2 865. Однако появились и жалобы на трудности с оформлением листков нетрудоспособности. Глава региона поручил провести по каждой из них расследование.

- Если мы не будем обрабатывать все жалобы и не будем разбираться в первопричинах, то уровень доверия жителей к электронному сервису расти не будет. Каждая жалоба жителей должна разбираться в течение суток. Абсолютно недопустима ситуация, когда наши медицинские работники не знают, какие цифровые услуги в сфере здравоохранения мы предоставляем. Естественно, в некоторых случаях врачу все-таки будет необходимо лично осмотреть пациента, – отметил Вячеслав Гладков.

Жители региона с 28 января, позвонив в медицинский колл-центр по номеру «122», могут воспользоваться сервисом «Разговор с врачом». По данным властей, в среднем один врач в день проводит больше сорока консультаций. Всего же дистанционно помощь получили уже больше трех с половиной тысяч белгородцев.