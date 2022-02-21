В Белгородской области открылся набор в студенческие отряды

Проводники смогут заработать от 35 до 60 тысяч рублей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Студентов вузов и ссузов приглашают работать проводниками, вожатыми, строителями, официантами, спасателями, медицинским персоналом, экологами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как сообщили в штабе регионального отделения студенческих отрядов, средняя заработная плата за месяц в педагогическом направлении составит 15 - 30 тысяч рублей, спасатели будут получать 25 - 40 тысяч, строители – 25 - 45, бойцы сервисного направления и медики – 15 - 45.

В сельскохозяйственном и профильном направлениях зарплата будет порядка 25 - 50 тысяч, в экологическом – 20 - 40. Проводники смогут заработать от 35 до 60 тысяч рублей. Записаться на одно из направлений можно по ссылке.

- В прошлом году к движению присоединились не только студенты, но и подростки, которым не исполнилось 18 лет, - отметил руководитель регионального отделения Андрей Ватулин. - Они трудились в сервисном направлении в детских лагерях «Жемчужина» и «Фламинго» Краснодарского края, в экологических отрядах в МБУ «Белгорблагоустройство», в профильном направлении на Белгородском хладокомбинате, а также в сельскохозяйственных отрядах на сборе клубники и яблок во «Владимировских садах» и «Садах Белогорья».