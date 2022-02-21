Белгородка провалилась в яму из-за обрушения тротуарной плитки

С повреждениями женщину доставили в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На одной из улиц Губкина местная жительница 1983 года рождения провалилась в яму, образовавшуюся из-за обрушения тротуарной плитки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области. С повреждениями женщину доставили в больницу.

Ведется следствие, устанавливаются очевидцы произошедшего. В администрацию Губкина направлен запрос о времени проведения работ с ливневой канализацией в районе обрушения тротуарной плитки и обслуживающей организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.