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Происшествия21 февраля 2022 6:39

Белгородка провалилась в яму из-за обрушения тротуарной плитки

Следственный комитет организовал проверку
Алексей СЕРГУНИН
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С повреждениями женщину доставили в больницу.

С повреждениями женщину доставили в больницу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На одной из улиц Губкина местная жительница 1983 года рождения провалилась в яму, образовавшуюся из-за обрушения тротуарной плитки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области. С повреждениями женщину доставили в больницу.

Ведется следствие, устанавливаются очевидцы произошедшего. В администрацию Губкина направлен запрос о времени проведения работ с ливневой канализацией в районе обрушения тротуарной плитки и обслуживающей организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.