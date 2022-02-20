В Белгороде открылся пункт приема гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР

20 февраля в 8:40 на центр вокзал Воронежа прибыл поезд с беженцами. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Волонтеры штаба будут принимать детское питание и одежду, одеяла, подушки, полотенца, постельные принадлежности, предметы личной гигиены, а также воду и продукты с долгим сроком хранения: макароны, крупы, консервы и т.п.

Принести все вышеперечисленное можно по адресу: Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 181. Время приема: 9:00 - 17:00.

На дополнительные вопросы по поводу приема гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР готовы ответить по телефонам Красного креста: 8(4722)35-76-97 и 8(4722)35-76-95.

Оперативный волонтерский штаб #МыВместе будет координировать работу по сбору и распределению гуманитарной помощи.