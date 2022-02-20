Под Белгородом росгвардейцы приняли участие в лыжном масс-старте в поддержку олимпийца Большунова

фото.6 пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Параллельно с олимпийским масс-стартом в Пекине в Белгородской области на лыжероллерной трассе «Олимпия» состоялся свой заезд. В лыжном старте в поддержку росгвардейца Александра Большунова приняли участие более 500 белгородцев. Старт гонке был дан одновременно со стартом в Пекине.

Своего коллегу, теперь уже трехкратного олимпийского чемпиона, капитана Александра Большунова пришли поддержать более 30 росгвардейцев и члены их семей. Возглавил гонку заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Алексей Арбузов.

фото.6 пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

- Сегодня мы пришли поддержать Александра не только своим коллективом, но и семьями – с детьми. Очень важно, чтобы подрастающее поколение, наши дети знали и гордились спортсменами, представляющими нашу страну на олимпиаде, - отметил полковник полиции Алексей Арбузов.

Участники белгородского масс-старта наблюдали за триумфальным финишем капитана Александра Большунова на специально установленном большом экране.