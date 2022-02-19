Больше семнадцати тысяч белгородцев находятся на амбулаторном лечении с коронавирусом

По данным на 19 февраля, в Белгородской области за прошедшие сутки заболели коронавирусом 1225 человек. Выздоровели 543. Умерли четверо. Это двое жителей Белгорода – мужчина 1942 года рождения и женщины 1952 года рождения, житель Губкинского городского округа 1949 года рождения и жительница Москвы 1942 года рождения.

Находятся на амбулаторном лечении сейчас 17454 жителя региона. Госпитализированы 1577 пациентов. Из них 51 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего с начала пандемии в регионе заболели ковидом 108547. Выздоровели 87518. Умерли 1998.

Прошли вакцинацию двукратно 983984 человека. Получили первый компонент 1056068.