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Происшествия18 февраля 2022 20:44

Виртуальные мошенники попытались заработать на интимных фотографиях белгородки

Но женщина обратилась в полицию
Алексей СЕРГУНИН
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Полицейские рекомендуют не пересылать в социальных сетях сведения, которые могут вас скомпрометировать.

Полицейские рекомендуют не пересылать в социальных сетях сведения, которые могут вас скомпрометировать.

Фото: Сергей ГАПОН

23-летняя жительница Белгорода сообщила стражам порядка, что неизвестные взломали ее страницу в соцсети и под угрозой распространения интимного фото потребовали деньги. Жительница областного центра отказалась выполнять требования злоумышленников и обратилась за помощью к правоохранителям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Полицейские рекомендуют не пересылать в социальных сетях сведения, которые могут вас скомпрометировать, чтобы в случае взлома странички они не попали в руки злоумышленников. Если вам выдвинули в интернете требования денежного характера, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы.