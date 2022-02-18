За сутки два жителя Белгородской области умерли от коронавируса

Днем ранее также умерли двое. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались два человека. Это жительница Белгорода 1937 года рождения, проходившая лечение в белгородской городской больнице №2, и жительница Старооскольского городского округа 1966 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице.

Напомним, что днем ранее также умерли двое.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса скончались 1994 человека.

Как сообщалось ранее, 17 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдали 1276 человек, от коронавируса вылечились 504 жителя региона.