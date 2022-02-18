Ночью под Белгородом «КамАЗ» врезался в три дорожных машины

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

На Бахаревом мосту в Корочанском районе ночью 18 февраля произошло ДТП с участием сразу четырех единиц транспорта.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель «КамАЗа», принадлежащего одному из предприятий, врезался в стоявшую на правой по ходу движения полосе дорожную технику. Сначала грузовик въехал в другой «КамАЗ» под управление 37-летнего мужчины. Тот в свою очередь столкнулся с автомобилем «3010 КD», которым управлял 34-летний водитель, а последний - с трактором «Беларус» под управлением 60-летнего мужчины.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

- В результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.