В Белгороде продолжают дезинфекцию подъездов

Безопасным раствором протирают ручки, перила и почтовые ящики – все до чего может дотронуться по дороге домой человек. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Дезинфекторы в белгородских многоквартирных домах работают с 8:00 до 17:00 в масках, перчатках и спецкостюмах. Безопасным раствором протирают ручки, перила и почтовые ящики – все до чего может дотронуться по дороге домой человек. Особое внимание детским площадкам. Не забывают про скамейки и площадки для мусора.

- Жители, естественно, в случае, когда не видят обработки либо у них есть претензии, звонят в диспетчерскую, - отметил директор одной из управляющих компаний Артем Чумаков. - Все заявки мы стараемся отработать оперативно.

За качеством работы следят специалисты управ, которые проводят ежедневный обход многоквартирных домов на подведомственных территориях.

Напоминаем, что сообщить о некачественной дезинфекции можно в свою управу, департамент городского хозяйства +7 (4722) 32–73–55 или в областное управление жилнадзора +7 (4722) 32–91–86.