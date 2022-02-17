Белгородка лишилась полутора миллионов рублей, пытаясь выиграть на бирже

Сотрудники органов внутренних дел рекомендуют жителям региона не принимать участия в биржевых и инвестиционных проектах, не обладая специальными знаниями. Скриншот видео.

58-летняя жительница Белгорода обратилась в одно из местных отделений полиции с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По словам потерпевшей, она увидела в интернете информацию о мужчине, который, имея скромную зарплату, сумел преуспеть на бирже, и тоже решила попытать судьбу.

После прохождения регистрации на соответствующей платформе ей стали поступать звонки. Ответив на один из них и обсудив условия участия в биржевом проекте, она внесла на открытый счет 24 тысячи рублей. Когда сумма увеличилась, менеджер предложил купить акции крупной компании и выгодно продать их на зарубежной бирже. По словам потерпевшей, консультанты были не только убедительными, но и входили в доверие, интересуясь ее жизнью, погодой семьей и так далее.

После того, как сумма на счете снова выросла, женщину убедили сделать еще более крупный вклад. При этом по указанию злоумышленников потерпевшая установила программу удаленного доступа. Когда она заговорила о том, что хочет вывести деньги, ей сообщили о необходимости внести для этого определенную сумму. Выполнив и это условие, женщина так и не смогла получить доход. Поняв, что у нее больше нет сбережений, мошенники предложили ей взять кредит, но получили отказ.

В общей сложности жительница Белгорода перечислила злоумышленникам около полутора миллионов рублей. По словам потерпевшей, со временем с ней снова связались и предложили юридическую помощь. Женщину заверили, что шанс вернуть деньги есть, но необходимо перечислить еще денежные средства в счет оплаты налогов. Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел рекомендуют жителям региона не принимать участия в биржевых и инвестиционных проектах, не обладая специальными знаниями. Прежде чем решиться на вклад, изучите информацию о деятельности торговой площадки. Проверить такие организации можно на официальном сайте Центрального банка РФ. Если фирма, с представителем которой вы общались, не внесена в список, значит, она не может предоставлять брокерские услуги на бирже. Не стоит открывать брокерский счет по ссылкам, которые присылают по почте или в мессенджерах. Любые подозрительные предложения следует игнорировать. Открывать счета лучше всего лично в офисе брокера или банка, либо на официальном сайте компании.