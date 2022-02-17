18 февраля в Белгороде ожидаются дождь и сильный ветер

Ночью умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

По данным белгородских синоптиков, завтра, 18 февраля на территории региона ожидается облачная погода. Ночью умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер ночью южный от восьми до 13-ти метров в секунду, порывы до 15-20-ти метров в секунду, днем - западный, от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от одного градуса мороза до четырех градусов тепла, днем – от одного до шести градусов выше ноля.

В Белгороде ночью от плюс одного до плюс трех градусов, днем – от трех до пяти градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей и гостей области на соблюдение правил пожарной безопасности: не перегружайте электрические сети, следите за исправностью электропроводки, не оставляйте топящиеся печи без присмотра.

В связи с прогнозированием сильного ветра сотрудники спасательного ведомства напоминают белгородцам, что во время нахождения на улице не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов и ни в коем случае нельзя прятаться за рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Также опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. В связи с прогнозируемыми осадками, перед выездом проверяйте состояние стеклоочистителей и световых приборов. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, соблюдайте дистанцию. Участки со снежными заносами проезжайте сходу на пониженной передаче с равномерной скоростью. Берегите от падения слабозакрепленных конструкций и аварийных деревьев свои автомобили, паркуя их в безопасных местах.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.