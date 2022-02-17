В 2022-м году на детские оздоровительные лагеря Белгорода потратят 48 млн рублей

В «Сосновом бору» планируют облагородить медкорпус и столовую. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

На улучшение условий отдыха в детских оздоровительных лагерях Белгорода направят около 48 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр Антон Иванов, который накануне побывал в лагерях «Сокол» и «Сосновый бор».

В этом году планируется в «Электронике» отремонтировать столовую, душевые и спортивное площадки. В лагере имени Гагарина привести в соответствие с современными требованиями спортивные объекты. В «Сосновом бору» облагородить медкорпус и столовую. В «Соколе» - летний амфитеатр и благоустроить территорию лагеря.

- Вижу потенциал, считаю, что эти территории надо активно развивать, - заявил глава города. - Речь не только о материально-технической базе, но и о событийной составляющей. Надеюсь, наши дети на каникулах будут довольны отдыхом в более комфортных условиях, а оздоровительные программы сезона 2022 года запомнятся надолго.