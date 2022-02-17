За неделю амбулаторные больные Белгородчины получили лекарства на 57 млн рублей

В ближайшее время ожидается поступление в регион еще более 90 тысяч тестов на коронавирус. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников, в последние дни наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.

- Роста заболеваемости нет, - отметил главный врач региона. - Но для того, чтобы сделать вывод о выходе на «плато» заболеваемости, должно быть устойчивое отсутствие роста. Прошло только несколько дней. Пока говорить об этом преждевременно.

В течение предыдущей недели пациенты, проходящие амбулаторное лечение от коронавирусной инфекции, получили медикаменты на общую сумму 57 миллионов рублей.

Андрей Иконников также отметил, что в последние дни жители региона стали очень активно направлять заявки на дистанционное закрытие листков нетрудоспособности. Только за 14 и 15 февраля поступило 1413 таких заявок, из которых было закрыто дистанционно – 1382. А всего в течение февраля текущего года 3845 белгородцев решили закрыть больничный без посещения медучреждения. И в 3583 случаях (93%) врачи приняли решение об их закрытии без личного осмотра пациента.

Напомним, что система дистанционного закрытия листков нетрудоспособности действует в регионе с ноября прошлого года. К сервису подключены все поликлиники и районные больницы Белгородской области. Заявка подается на сайте «Электронная регистратура» в разделе «Листки нетрудоспособности». Чтобы ее оформить, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

Как рассказал министр здравоохранения области первая партия экспресс-тестов, полученная в начале января 2022 года, почти полностью израсходована. В ближайшее время ожидается поступление в регион еще более 90 тысяч тестов. Эти тесты являются дополнительным оперативным скрининговым методом выявления вируса. Диагностирование происходит методом иммунохроматографии, которая позволяет определить антиген на коронавирусную инфекцию. Если экспресс-тест дает положительный результат – пациенту проводится ПЦР-тест для окончательного подтверждения диагноза.