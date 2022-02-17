Под Белгородом «Хендай» врезался в стоящую «Ладу»

В ДТП водитель отечественного авто получил травмы. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

ДТП произошло в среду, 16 февраля, около пяти часов вечера на пригородной трассе. По предварительным данным, 39-летний мужчина за рулем «Хендай Солярис», двигаясь по дороге «Белгород – Грайворон – Козинка», не выбрал безопасную скорость и на тринадцатом километре не справился с управлением. В результате иномарка врезалась в стоящую «Ладу Ларгус», в которой находился 49-летний водитель.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что авария не обошлась без пострадавших. Травмы в ДТП получил водитель отечественного автомобиля.